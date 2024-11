Atlético-MG treina pela última vez no Brasil com foco na final da Libertadores

O Atlético-MG realizou nesta quarta-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, o último treino no Brasil com foco na final da Libertadores contra o Botafogo. A delegação atleticana embarca para Buenos Aires, sede da decisão, nesta tarde.

Após o treino, a delegação segue para o Aeroporto de Confins. O voo está programado para às 15h30 (de Brasília), e o desembarque está previsto para ocorrer às 18h50.

O técnico Gabriel Milito terá mais três dias para trabalhar e decidir a escalação inicial do Atlético-MG. Na quinta e na sexta-feira, o Galo irá treinar no CT do Defensa y Justicia. Os jogadores vão realizar o reconhecimento do gramado também na sexta.