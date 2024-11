Atlético-MG é multado pelo STJD e perde mandos de campo por confusão na Copa do Brasil

A perda do mando de campo de seis jogos se transformou em partidas com portões fechados, sem a exigência de que essas partidas acontecessem fora de Minas Gerais. O Tribunal decidiu que três desses jogos deveriam ocorrer sem a presença de torcedores. Assim, como o Galo já enfrentou Botafogo e Juventude com portões fechados, há apenas um jogo restante para cumprir a punição.

Nos outros três duelos, existe a possibilidade de mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência serem liberados para acompanharem os confrontos dentro do estádio. Nesta quinta-feira, o Pleno do STJD vai deliberar se mantem ou não a interdição da Arena MRV.

Por outro lado, o procurador Filipe Corrêa destacou as quatro bombas jogadas dentro do gramado. Uma delas ainda atingiu o fotógrafo Nuremberg José, que acabou com dedos e tendão do pé direito afetados. Caputo ainda tentou a absolvição do Galo no artigo 213, alegando que o torcedor havia sido preso.

"O cidadão que lançou aquelas bombas, que acabou lamentavelmente atingindo um repórter, foi preso. Foi identificado graças às câmeras e está preso", disse.

"O repórter foi visitado pelo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ofereceu toda a assistência possível", completou.

Porém, Ramon Rocha, relator do processo, alegou que a reponsabilidade é toda do clube.