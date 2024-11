Após quatro jogos, Botafogo termina 2024 invicto contra o Palmeiras

Neste ano, o Botafogo acumulou três vitórias e um empate contra o Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro, venceu ambos os jogos, por 1 a 0 no estádio Nilton Santos e por 3 a 1 nesta terça-feira, no Allianz Parque.

Os times se enfrentaram também pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Fogão ganhou pelo placar de 2 a 1. Na partida de volta, segurou um empate duríssimo em 2 a 2 e avançou de fase. Neste sábado, o Botafogo disputará a final da competição, contra o Atlético-MG, na Argentina, a partir das 17h (de Brasília).

A partida desta terça-feira era considerada a "final" do Campeonato Brasileiro, já que líder e vice-líder se enfrentaram estando empatados na pontuação. Com a vitória, o Botafogo foi aos 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, restando apenas dois jogos para o fim da competição para ambos.

O Botafogo de Artur Jorge volta a campo no Brasileirão na próxima quarta-feira (04), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30. Antes, o Fogão tem o maior jogo de sua história, na final da Copa Libertadores, contra o Galo, no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate-ARG.