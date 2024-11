100% na Champions League, Liverpool tem o melhor aproveitamento entre os times das top 5 ligas da Europa

Entre as melhores equipes da temporada até o momento, o Liverpool tem se colocado como candidato a títulos em 2024/2025. E os números não dizem o contrário.

Com 100% de aproveitamento nos cincos jogos que fez na Liga dos Campeões, o Liverpool lidera a chave geral, com 15 pontos. Na temporada, são 19 partidas, 17 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Isso faz com que os Reds tenham um aproveitamento de 91%, maior do que qualquer time das top 5 ligas europeias. Os dados são do Sofascore.