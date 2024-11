Técnico do Bragantino festeja título do Brasileiro de Aspirantes: "Jogo quase perfeito"

Capitão, camisa dez e autor do primeiro gol do Red Bull Bragantino na decisão, o volante Willian Chumbinho vibrou: "Ser o líder dessa equipe é muito importante para mim. E ser capitão desse time campeão do Brasileirão de Aspirantes é muito importante para mim e para minha carreira. A sensação de ter feito um gol nessa final é incrível, e o resultado do trabalho constante. Agora quero só comemorar com a minha família que está chegando", afirmou.

Para finalizar, o meio-campista André, que anotou dois tentos e foi outro destaque do clube paulista durante o torneio, valorizou o trabalho coletivo: "Estou muito feliz pelo campeonato do clube e pelo desempenho de toda equipe que está de parabéns. O gol é fruto de todo trabalho do time todo e eu fui coroado, sempre estava no lugar certo e na hora certa. É um sentimento único, pois entramos na competição para isso", disse.

Ao longo de sua campanha, o Red Bull Bragantino acumulou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 15 gols marcados e quatro sofridos. O time de Bragança terminou a fase de grupos na liderança da Chave B e eliminou Fluminense e CRB, nas quartas e semis, respectivamente.