STJD multa Fluminense e suspende Felipe Melo em cinco jogos

Confira a defesa completa do Gerente Jurídico do Fluminense, o advogado Rafael Pestana, em relação ao clube carioca, atleta e gandula.

"A súmula consta que o gandula retirado de campo por não cumprir sua função adequadamente e não traz a conduta praticada pelo gandula. Não se pode condenar sem que esteja descrita a conduta praticada. Por essa descrição não há como a defesa realizar a sustentação.

O Fluminense foi denunciado por uma conduta que não é condizente com o posicionamento do clube nessa tragédia que devastou o Rio Grande do Sul. Foram diversas campanhas que arrecadou mantimentos, valores em dinheiro, água... o Fluminense chegou a conseguir uma autorização especial da Conmebol para ações antes da partida para divulgação de uma das plataformas de doação para as vítimas da enchente.

Não podemos concordar que essa conduta de um torcedor seja inserido no atrigo 243-G. Ainda que se entenda como conduta ultrajante, ela tem que estar relacionado ao preconceito. Diante dessa total ausência de diminuição do povo gaúcho, não há de se falar em preconceito. Houve ali uma troca de provocação com um torcedor do Grêmio que fez gesto de fuzil em alusão a violência no Rio de Janeiro. A defesa entende que não estamos diante de um caso de discriminação e o pedido é pela absolvição. Se assim não entenderem, que haja uma nova classificação para o artigo 191.

As palavras proferidas pelo atleta, no contexto do futebol, não têm cunho ofensivo e não ultrapassa os limites do desporto, sobretudo no futebol profissional. Retrato de inconformismo do atleta e no calor do jogo. Nesta partida os cinco atletas que estavam pendurados com dois amarelos tomaram o terceiro. O Pleno entendeu, de forma unânime, no processo 214 que esse gesto supostamente atrelado a roubo seria uma mera insatisfação e aplicou a pena mínima. O pedido é que se aplique a pena mínima convertida em advertência"