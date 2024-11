Ríos se aproxima de marca centenária no Palmeiras e valoriza: "Ano muito importante para mim"

"A marca de 100 jogos é muito importante para mim, para minha família, em um clube tão importante como o Palmeiras, que se tornou um clube que eu aprendi a amar muito, que me deu e está me dando muita coisa. É gratificante. Tenho muito a agradecer ao clube, aos funcionários e aos meus companheiros que estão dia a dia comigo e me ajudando. Eles fazem parte disso também, é um trabalho coletivo. Estou muito feliz por atingir essa marca", continuou.

Richard Ríos foi contratado pelo Palmeiras em 2023 depois de campanha de destaque pelo Guarani no Campeonato Paulista. Ao todo, Ríos disputou 99 jogos, sendo 60 como titular, e marcou seis gols. Neste ano, ele foi utilizado em 46 partidas e balançou a rede em três oportunidades.

O Palmeiras duela com o Botafogo, no Allianz Parque, defendendo a liderança do Brasileirão. O Alviverde tem 70 pontos, mesma pontuação do Glorioso, mas está na frente pois tem uma vitória a mais (21 a 20). A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).