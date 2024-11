Presidente do São Paulo defende Zubeldía de críticas e prevê déficit alto em 2024: "Já avisei o Conselho"

"É ruim terminar o exercício com déficit muito alto, mas o São Paulo teve que priorizar aquelas disputas. Eu me lembro que antes da final contra o Flamengo tínhamos propostas para quatro titulares. Naquele momento, eu iria terminar o ano com superávit se tivesse vendido. Mas era muito importante a conquista. Tivemos que correr o risco", afirmou o dirigente.

Julio, porém, acredita que o cenário será diferente a partir da criação do fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC), gerido pela Galapagos e aprovado pelo Conselho Deliberativo. O plano deste projeto é recuperar o clube financeiramente.

"Eu não tinha capacidade financeira nem o plano de recuperação, como Palmeiras e Flamengo conseguiram ter. O passado deles vai ser o meu presente. O fundo de investimentos e outras ações vão trazer ao São Paulo a necessidade de ser cada vez mais criativo na construção do elenco. Já avisei o conselho que no fim do ano vai ter déficit, mas com o fundo vamos ter mais tranquilidade. Ganhamos a Copa do Brasil, Estadual e a Supercopa. Foi uma aposta? Foi. Mas era necessário fazer", comentou.

Casares, ainda, defendeu o técnico Luis Zubeldía de críticas. Na última segunda-feira, o empresário Wagner Ribeiro questionou o trabalho do argentino e insinuou que ele teria "humilhado" jogadores do clube, como o lateral Moreira. O presidente do São Paulo, além de garantir a permanência do comandante, disse que o ambiente é bom e avaliou o trabalho do treinador como positivo.

"A questão do Zubeldía foi mais criada do lado de fora do que do lado de dentro. Eu achei até engraçado porque eu mesmo disse a ele que todos os sinais indicavam que ele iria ficar. Ele tem feito um trabalho muito bom, está promovendo jovens e preparando uma transição, assim como aconteceu com Beraldo, com o Pablo Maia e com o Welington. Vai acontecer com o William, com o Henrique, o Ryan, com o Ferreira, vários outros jogadores. Eles serão promovidos, mas com calma. Ele [Zubeldía] observa muito, tem um olhar interessante para a base. Temos que entender que é um técnico que se emociona, que luta, e queremos um técnico assim. Agora a declaração de torcedor ou de empresário, nós deixamos para esse lado do folclore. O ambiente é muito bom, ele [Zubeldía] é muito querido pelos jogadores. Até mesmo o próprio jogador [Moreira] fez um post enaltecendo o trabalho da comissão técnica", finalizou.

O Summit CBF Academy 2024 foi promovido com o intuito de debater tópicos fundamentais e propor estratégias que possam moldar a gestão do esporte no futuro. O evento contou com a presença de, além de Casares, Leila e Landim, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, entre outras figuras importantes.