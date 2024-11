Presidente do Santos espera resposta de Gabigol até dezembro

O Santos segue monitorando a situação de Gabigol. Nesta terça-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o atacante deve responder a proposta do Peixe até dezembro.

"Fizemos o posicionamento do Santos. O pai do atleta pediu para que a gente aguardasse até dezembro. A proposta está feita. É uma situação muito clara. Temos interesse. O Santos chegou um pouco depois, mas está na mesa", comentou.

Gabigol não ficará no Flamengo. O jogador afirmou que não vai renovar o sue contrato após o título da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Ele preferiu não cravar seu próximo destino, mas possui conversas avançadas com o Cruzeiro.