Pior campeão da Série B, Santos não conseguiu liderar quesitos coletivos nem individuais

Até então, o clube a garantir o título com menos pontos era o Coritiba. Em 2007, o Coxa somou 69 tentos, com 21 triunfos, seis igualdades e 11 reveses.

Já a melhor campanha é do Corinthians. Em 2008, o Timão fez 85 pontos. Foram 25 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas, além de 79 gols pró e 29 contra.

Campeão sem liderar

Além de ser o pior campeão, o Santos também ficou atrás em quesitos coletivos e individuais. O Peixe ficou com o segundo melhor ataque, atrás do Ceará, que fez 59 gols, e a terceira melhor defesa, atrás de Mirassol (28) e Novorizontino (31).

Os jogadores do Alvinegro Praiano também sonhavam com prêmios, mas ficaram para trás. Guilherme lutou pela artilharia, porém estacionou nos 10 tentos e viu Erick Pulga, do Ceará, encerrar a Série B com 13.

O atacante também brigava para ser o garçom do torneio. Lucas Lima, do Sport, contudo, estragou a festa e ficou com mais assistências: 11 contra oito.