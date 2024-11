Organizadas do Corinthians se reúnem com Romeu e pedem adiamento da votação de impeachment

Líderes de organizadas do Corinthians se reuniram com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, nesta terça-feira, no período da tarde. Os representantes das torcidas pediram ao mandatário do órgão fiscalizador o adiamento da votação do impeachment de Augusto Melo, marcado para a noite de quinta.

Segundo nota dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, "o pedido visa priorizar o bem-estar e a integridade física dos conselheiros e associados, além de proteger o patrimônio do clube". A importância de se manter um bom clima para o desempenho do Corinthians na reta final de Campeonato Brasileiro também foi levantada como tópico.

Ainda segundo a organizada, Romeu esclareceu o rito do processo de impeachment, deixando claro que a tramitação ocorreu de "maneira institucional e transparente", e que o presidente Augusto Melo teve espaço de defesa.