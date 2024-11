Nestor faz temporada mais tímida pelo São Paulo desde ano de promoção ao profissional

O principal motivo que ocasionou o desempenho ruim de Nestor em 2024 foi a grave lesão sofrida no final do ano passado. Em novembro, ele sofreu contusão no ligamento do joelho esquerdo e precisou ser submetido a uma cirurgia. Assim, ele perdeu os últimos jogos do Tricolor em 2023, além do início da temporada atual.

Nestor entrou em campo pela primeira vez no ano em abril. O camisa 11 chegou a ser utilizado mais vezes pelo técnico Luis Zubeldía, tendo inclusive marcado um golaço na vitória por 3 a 1 do São Paulo sobre o Cobresal, pela Libertadores.

Todavia, o meia não conseguiu retomar seu espaço no Tricolor e virou reserva. Ele entrou em campo pela última vez no empate com o RB Bragantino, quando atuou por 20 minutos.

Nestor tem contrato com o São Paulo até fevereiro de 2028, mas virou alvo do Bahia para 2025. De titular absoluto a reserva, o meia segue com futuro indefinido no clube do Morumbi.