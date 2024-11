Léo Pereira lamenta empate com um a menos e prega foco do Flamengo na reta final do Brasileirão

O Flamengo visitou o Fortaleza na noite desta terça-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terminou com um empate sem gols na Arena Castelão e o Rubro-Negro deu adeus à disputa do título em 2024.

O zagueiro Léo Pereira lamentou a expulsão de Erick Pulgar aos 21 minutos da etapa final.

"A gente veio aqui pra ganhar e no primeiro minuto de jogo a gente mostrou, mas infelizmente as situações do jogo que acontecem. A gente ficou com um jogador a menos, mas se portou muito bem, como já se portou em outras ocasiões. Tivemos até a chance de fazer um gol", analisou o defensor.