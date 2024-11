Leila, do Palmeiras, defende fair play financeiro e tem apoio de presidente do Flamengo: "Penso igual"

"Luto para que tenhamos mais investimentos no nosso futebol. Sonho para que venha uma regulamentação, o fair play financeiro, para que dirigentes mal-intencionados sejam punidos. Por isso estou aqui. Este é meu último mandato. Quando terminar, vou colaborar com o Palmeiras e com o futebol brasileiro trazendo credibilidade para este produto", acrescentou.

As falas da presidente do Palmeiras foram corroboradas por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O dirigente, que termina o seu mandato ao fim deste ano, fez um balanço de sua gestão e apoia a ideia de Leila. Os dois já foram pivôs de atritos recentes, como durante o debate para criação da Libra.

"Eu fui um dos pioneiros a falar sobre fair play financeiro no Brasil. Vivo falando sobre isso pelos jornais, reclamando deste problema. Fico feliz que esteja alinhada e pense igual a mim", afirmou o dirigente.

A Summit CBF Academy 2024 foi promovido com o intuito de debater tópicos fundamentais e propor estratégias que possam moldar a gestão do esporte no futuro. O evento contou com a presença de, além de Leila e Landim, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, Julio Casares, presidente do São Paulo, Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, entre outras figuras importantes.