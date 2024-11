Hugo Souza celebra novo contrato com o Corinthians: "Vou ter noites de sono mais tranquilas"

O Corinthians pagou 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo. O Timão adquiriu 50% dos direitos de Hugo, enquanto o Rubro-Negro manteve 40%, e 10% ficaram com o próprio jogador.

O Corinthians tinha até o dia 30 de novembro (sábado) para chegar a um acordo com o Flamengo e exercer sua prioridade de compra. Agora, o clube espera resolver a situação do transfer ban envolvendo o zagueiro Balbuena para registrar o novo contrato do arqueiro em janeiro.

Hugo Souza é um dos principais destaques do time do Corinthians. O goleiro caiu nas graças da Fiel Torcida com suas defesas decisivas e a forte identificação criada com o clube em pouco tempo.

Neste temporada, Hugo Souza acumula 31 jogos disputados pelo Corinthians, todos como titular.