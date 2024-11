Ferj sorteia tabela do Campeonato Carioca de 2025; Botafogo e Fluminense farão primeiro clássico

Em evento realizado no Hotel Lifestyle Laghetto Collection, na Barra da Tijuca, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) realizou nesta terça-feira o sorteio da tabela de jogos do Campeonato Carioca de 2025. Estavam presentes no local representantes e presidentes de todos os 12 clubes que disputarão o estadual.