Diretor do Barcelona elogia chegada de Raulzinho

O armador Raulzinho terá uma nova oportunidade no basquete europeu. Ele deixou o Pinheiros para defender as cores do Barcelona, da Espanha. O brasileiro foi recebido nesta segunda-feira em sua nova casa com elogios.

"O Neto (Raulzinho) é um jogador acostumado a jogar na elite do basquete mundial e vai nos ajudar muito", afirmou Josep Cubells , diretor do time de basquete do Barcelona.