Com treino técnico, Grêmio fecha preparação para enfrentar o Cruzeiro

ESPÍRITO IMORTAL! ?? Há 19 anos, conquistávamos uma vitória lendária na Batalha dos Aflitos. Com apenas 7 jogadores em campo, vencemos o Náutico por 1 a 0 e garantimos o retorno à elite do futebol brasileiro. INESQUECÍVEL! pic.twitter.com/TpZXsCD2LJ

? Grêmio FBPA (@Gremio) November 26, 2024

Para o duelo, o Grêmio não deve contar com o zagueiro Rodrigo Ely, que passou os últimos dias com uma proteção no pé direito, sem recuperação de lesão. Com isso, Pedro Geromel compõe dupla de zaga com Jemerson, que retorna de suspensão.

Diante disso, uma provável escalação do Grêmio tem: Agustín Marchesín, João Pedro, Jemerson, Pedro Geromel e Reinaldo; Dodi, Mathías Villasanti, Edenilson, Alexander Aravena e Yeferson Soteldo; Martin Braithwaite

O Grêmio está na 14ª posição, com 40 pontos, apenas três acima da zona do rebaixamento. A equipe vem de um retrospecto ruim nas últimas cinco partidas, com apenas uma vitória, contra o lanterna Atlético-GO.