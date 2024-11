Com grupo completo, Seleção feminina segue preparação para amistoso

A Seleção feminina ainda realiza mais uma sessão de treinamento nesta quarta-feira, antes de enfrentar as australianas. A atividade acontecerá às 19 horas, já no Suncorp Stadium, palco do jogo.

Depois da partida desta quinta-feira, as duas equipes se enfrentam novamente no próximo domingo (1/11), às 5h45, no CBUS Stadium, em Gold Coast. Estes serão os últimos compromissos da Seleção Brasileira feminina neste ano.