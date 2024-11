Com dois gols brasileiros, Arsenal goleia Sporting e retorna ao G8

Nesta terça-feira (26), em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Arsenal visitou o Sporting no Estádio José Alvalade, goleou por 5 a 1 com dois gols de atletas brasileiros e retornou ao G8. Gabriel Martinelli, Havertz, Gabriel Magalhães, Saka e Trossard balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Gonçalo Inácio marcou para os mandantes.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos dez pontos e ingressou no G8 da competição, agora na oitava colocação, que garante ao clube inglês vaga direta à próxima fase. Por outro lado, o Sporting permaneceu com dez somados, atrás por critérios de desempate.

O Arsenal volta aos gramados no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), quando visita o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, mas às 17h30, o Sporting recebe o Santa Clara, pela 12ª rodada do Campeonato Português.