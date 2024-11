City cede empate ao Feyenoord após abrir 3 a 0 pela Champions e vê jejum aumentar

OS GOLS

O Manchester City inaugurou o marcador aos 44 minutos da etapa incial. Haaland foi atingido por Timber dentro da grande área e a arbitragem assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, o norueguês não desperdiçou e deslocou o goleiro Wellenreuther.

Aos 4 minutos da etapa complementar, os ingleses aumentaram a vantagem. Após escanteio cobrado pela direita, a defesa do Feyenoord afastou mal e Gundogan ficou com a sobra. Na entrada da área, o alemão emendou um foguete de perna esquerda no canto inferior esquerdo do goleiro, que não alcançou.

O terceiro gol do City saiu três minutos depois, aos 7. Matheus Nunes partiu em arrancada pela direita, invadiu a área e cruzou para Erling Haaland, que, de carrinho, mandou a bola para o gol.

O primeiro do Feyenoord aconteceu aos 30 minutos da etapa complementar. Anis Hadj Moussa saiu cara a cara com brasileiro Ederson e conseguiu driblar o goleiro, empurrando a bola para o fundo das redes.

A equipe holandesa seguiu no ataque e diminuiu aos 37 minutos. Após cruzamento para área, Santiago Giménez aproveitou a bola escorada e, na pequena área, tocou de peito para o gol. Ederson, já batido no lance, nada pôde fazer.