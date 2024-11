CEO do Cruzeiro, Mattos respalda Diniz e não garante contratação de Gabigol: "Nada assinado"

Questionado sobre uma possível vinda de Luciano, do São Paulo, Mattos despistou e não confirmou nomes. Todavia, ele assegurou que a Raposa irá se movimentar no mercado.

"Não falamos de nomes. O Cruzeiro vai se reforçar e se movimentar na janela, assim como todos os outros clubes. Acho que o projeto deve ser acima de nome ou de uma competição específica, seja qual for. Caso se concretize a vinda do Gabigol ou de outros grandes jogadores, e o Cruzeiro não estiver na Libertadores, o mais importante é o projeto durante aquele período de três, quatro anos para se solidificar como um clube sério, vitorioso. Aí sim as coisas vão acontecer naturalmente, que são vitórias e títulos", afirmou.

Outro tópico abordado por Alexandre Mattos foi Fernando Diniz. O dirigente respaldou e fez elogios ao técnico, que assinou vínculo até o fim de 2025 e vem sendo criticado após o frustrante vice da Sul-Americana, contra o Racing.

"Ele [Diniz] é um treinador que trabalha incansavelmente. Tem contrato até o fim do ano que vem, e o que a gente espera é cumprir isso daí, dar condição para que não só ele, como os atletas também desempenhem cada vez melhor as suas funções", avaliou.

"Estamos focados no jogo contra o Grêmio, que é o que temos que fazer. Focado nesses quatro jogos, e a partir daí, temos as definições que serão feitas. O que a gente vê é um treinador que trabalha incansavelmente, um dos que eu peguei que mais trabalha. Acabamos de sair de uma derrota dolorosa, por todo o contexto, entendendo o momento do clube. Foi um momento de resgate do Cruzeiro", concluiu.

O Summit CBF Academy 2024 foi promovido com o intuito de debater tópicos fundamentais e propor estratégias que possam moldar a gestão do esporte no futuro. O evento contou com a presença de, além de Mattos, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, Julio Casares, presidente do São Paulo, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, entre outras figuras importantes.