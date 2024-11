Bidu e Matheuzinho tomam conta das laterais e ajudam Corinthians a decolar no Brasileirão

Ambos ganharam sequência e se firmaram de vez nas últimas partidas do Corinthians. Aliás, eles formaram dupla de laterais em quatro dos seis últimos jogos da equipe na Série A. O time do Parque São Jorge ganhou todos eles.

Matheuzinho só não jogou contra o Vitória, quando estava suspenso e deu lugar a Fagner. Já Bidu foi reserva no jogo contra o Palmeiras, quando Ramón optou por Hugo visando aumentar o poder de marcação no lado esquerdo, já que o rival contava com Estêvão.

Fundamental para a arrancada do Corinthians, os laterais superaram oscilações e conseguiram se firmar no time. Os dois, depois de ajudar a equipe a se afastar do Z4, miram outro objetivo: a vaga na Pré-Libertadores.

O Timão, no momento, é o nono colocado da tabela de classificação, com 47 pontos. Para disputar as fases prévias da competição, o clube precisa ficar no G7, que ainda pode virar G8 se o Botafogo ganhar o título da América.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para este sábado, diante do Criciúma. O duelo, válido pela 36ª e penúltima rodada do Brasileirão, ocorre a partir das 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse.