Bastos é substituído no Allianz e preocupa o Botafogo para a final da Libertadores

Nesta terça-feira, o zagueiro Bastos, do Botafogo, foi substituído logo aos 13 minutos do primeiro tempo em partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo da 36ª rodada representa um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Após lançamento para Rony em jogada de contra-ataque do Verdão, o zagueiro angolano corria para marcar o atacante palmeirense. No entanto, sentiu no meio do trajeto, colocou as mãos sobre a coxa esquerda e desabou. Na sequência, teve que ser levado para fora dos gramados com a ajuda do carrinho e foi substituído por Adryelson, outro zagueiro do elenco botafoguense.