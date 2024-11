Barcelona estaria debatendo a contratação de Mohamed Salah, diz jornal

Mesmo com as recentes grandes atuações, Salah já declarou algumas vezes que ainda não foi procurado pela diretoria do Liverpool para uma extensão de contrato. Neste momento, o egípcio estaria se enxergando mais fora do que dentro do clube inglês para a próxima temporada.

Com a indefinição do imbróglio contratual entre Salah e Liverpool, o Barcelona estaria debatendo a contratação do atacante. Um dos pontos positivos que teriam sido observados pela diretoria catalã seria a chegada do jogador de 32 anos sem custos.

Entretanto, em um raciocínio lógico, Salah seria um dos jogadores mais bem pagos do elenco espanhol. Além disso, na mesma posição que o egípcio, o Barcelona tem o jovem talento Lamine Yamal, que está em ótima fase e possui 15 anos a menos que o atual atleta do Liverpool.

Ainda segundo informações do jornal espanhol, Salah terá ofertas do futebol árabe, que conta com grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Sadio Mané, este último ex-companheiro do egípcio no Liverpool.