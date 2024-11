Anderson, do Cruzeiro, se manifesta após repercussão negativa de festa de casamento

No último sábado, o Cruzeiro foi derrotado pelo Racing, da Argentina, por 3 a 1, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

Após os vídeos do casamento viralizarem nas redes sociais, torcedores cruzeirenses criticaram Anderson e outros jogadores do elenco que foram convidados.

"Algumas pessoas acham que não podemos ter o direito de comemorar esse momento único na nossa vida mesmo com essa dor. Às vezes, somos obrigados a esconder nossa dor para continuarmos criando nossa história. Em respeito à nossa torcida, fica aqui meu esclarecimento. Dias melhores virão", finalizou.

Confira o pronunciamento completo de Anderson

"Bom dia, pessoal, tudo bem?

Como todos sabem, eu e a Amanda casamos ontem... estão começando a circular vídeos onde estamos curtindo na festa esse momento ÚNICO na nossa vida com nossos convidados. Infelizmente, sábado, tivemos uma derrota que vai doer para sempre e também infelizmente vamos ter que conviver com ela para sempre. Essa derrota, junto com a dor, QUASE acabou com a comemoração do meu casamento... que estava marcada há 4 meses. Naquela época, teríamos duas vitórias seguidas: ganhando do Juventude por 2 a 0 e ganhando do Botafogo por 3 a 0, não tínhamos nem jogado o primeiro jogo das oitavas contra o Boca Juniors ainda...