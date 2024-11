Zubeldía chega a 19 cartões amarelos no Brasileiro; treinador foi suspenso 5 vezes

Com 40 jogos à frente do São Paulo, Zubeldía recebe, em média, um cartão amarelo a cada pouco mais de dois jogos (2,1). Mas, isso não é novidade na carreira do treinador argentino. No Equador, país no qual despontou para o mercado sul-americano, ele se acostumou a colecionar cartões estando à frente da LDU e Barcelona de Guayaquil.

Restando três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o foco de Luis Zubeldía está em tentar levar o São Paulo diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, o Tricolor garantiu vaga para a fase preliminar do torneio sul-americano, e o treinador, bastante temperamental, precisará conter os ânimos nesses últimos jogos para que a equipe não fique sem seu comandante à beira do campo num momento decisivo da temporada.