Torcida do Fortaleza esgota ingressos para partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

No último domingo, o Fortaleza ainda informou que havia aberto um lote extra de ingressos para o jogo contra o Flamengo, custando R$ 90,00, para o setor Superior Central. As entradas, porém, foram rapidamente esgotadas.

No site oficial de ingressos do Leão do Pici, os bilhetes para a torcida visitante também constam como esgotados. Assim, a tendência é que o Castelão esteja de fato lotado.

O Fortaleza é o atual quarto colocado do Brasileirão, com 64 pontos. Já o Flamengo figura no quinto posto, com 62 pontos. Uma vitória leva o Leão do Pici para a terceira posição novamente e mantém o time na briga pelo título.