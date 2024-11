Red Bull Bragantino goleia Botafogo e se sagra campeão do Brasileirão de Aspirantes

Nesta segunda-feira, com confronto válido pela final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23), o Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo no Nabi Abi-Chedid, venceu por 5 a 0 e se sagrou campeão da competição. Chumbinho, João Victor, André (2) e Kauan Martins balançaram as redes para a equipe paulista.

Em sua campanha, o Red Bull Bragantino acumulou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 15 gols marcados e quatro sofridos. O time de Bragança terminou a fase de grupos na liderança da Chave B e eliminou Fluminense e CRB, nas quartas e semis, respectivamente.

Tanto Red Bull Bragantino quanto Botafogo ainda não possuem próximos compromissos programados nesta temporada.