Raulzinho assina com o time de basquete do Barcelona por uma temporada

O armador Raulzinho foi anunciado pelo time de basquete do Barcelona nesta segunda-feira. O mineiro aceitou a proposta do clube espanhol, já passou por exames médicos e assinou contrato por uma temporada, retornando à Europa após nove anos.

"Estou muito feliz com o convite do Barcelona, com a oportunidade de voltar à Espanha para vestir essa camisa. E isso só foi possível porque o Pinheiros abriu as portas para mim. Quero agradecer a todos do clube, ao presidente Brazolin e ao Galvani pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe, funcionários e sócios, pela recepção, pelo carinho, por me ajudarem, pelo apoio, para que eu pudesse voltar a jogar no meu melhor nível. Foram poucas semanas, mas suficientes para que eu entendesse por que é um dos clubes de referência no esporte no país", disse Raulzinho.