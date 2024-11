Pedrinho rebate fala de Ramon Díaz, técnico do Corinthians, e diz: "Não sabe o tamanho do Vasco"

O presidente e ex-atleta do Vasco, Pedrinho, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, um dia após perder do Corinthians, por 3 a 1, na Neo Química Arena, resultado que culminou na demissão de Rafael Paiva. Ele aproveitou a ida aos microfones e rebateu as falas do atual técnico do Timão, Ramón Díaz.

O treinador do clube paulista, que comandou o Vasco no ano passado, afirmou que o Corinthians é "muito maior que a equipe carioca e nível institucional". Pedrinho, porém, disse que o argentino não sabe o tamanho do Cruzmaltino e, por isso, "fez algumas coisas" com o time durante sua passagem.

"Estou me segurando para falar, mas não consigo. Ele [Ramón Díaz] com certeza não sabe o tamanho do Vasco. Com certeza não sabe. Por isso ele falou a besteira que falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco, o tamanho da torcida do Vasco. E se ele acredita em algumas pesquisas, está muito enganado. Está muito enganado do que é o Vasco", disse o dirigente.