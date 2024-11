Palmeiras x Botafogo: veja quantos ingressos foram vendidos para "decisão" no Allianz Parque

O Palmeiras vendeu 23.900 ingressos para o jogo contra o Botafogo, que acontece nesta terça-feira, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube, às 16h40 desta segunda-feira. O duelo da 36ª rodada do Brasileirão acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

O embate entre líder e vice-líder do Brasileirão não terá casa totalmente cheia. O estádio terá a capacidade reduzida em cerca de 25% a 30% devido à instalação de um palco em frente ao Gol Norte por conta do show do cantor Roberto Carlos, que acontece, na quarta-feira. Dessa forma, o Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte não funcionará.