Palmeiras faz treino técnico e terá força máxima para pegar o Botafogo; veja provável escalação

Na tarde desta segunda-feira, o Palmeiras fez mais um treino em preparação para o jogo contra o Botafogo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Além dos três pontos, está em jogo a liderança do torneio.

O elenco alviverde fez atividades técnicas em dimensões reduzidas e, na parte final, um recreativo. O técnico Abel Ferreira ajustará os últimos detalhes, com o provável time titular em campo, será na manhã de terça-feira.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, fora de casa, e o empate do Botafogo por 1 a 1 com o Vitória, o Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança do Brasileiro, tendo a mesma pontuação do time carioca, mas uma vitória a mais (21 a 20).