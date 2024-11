Palmeiras divulga lista de jogadoras inscritas para disputa da Copinha feminina; confira

O Palmeiras divulgou, nesta segunda-feira, a lista de jogadoras inscritas para a Copinha feminina, que será disputada entre os dias 28 de novembro e 15 de dezembro, no Estádio da Javari, do Juventus, em São Paulo (SP).

Estão habilitadas a disputar os jogos da Copinha 24 jogadoras, que serão comandadas pelo técnico Hugo Macedo. As Palestrinas, que farão sua estreia na competição nesta temporada, são a cabeça de chave do Grupo C, ao lado de Botafogo-PB, Minas Brasília-DF e Flamengo.