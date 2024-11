Paiva encerra passagem pelo Vasco com desempenho ofensivo abaixo do esperado

No período, a equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil, em que foi eliminada pelo Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino figura 11ª posição, com 43 pontos. Agora, soma quatro derrotas consecutivas: Corinthians, Botafogo, Fortaleza e Internacional.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético-GO, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão.