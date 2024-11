Organizada assina acordo com Corinthians e Caixa para iniciar campanha de quitação da Neo Química Arena

GAVIÕES, CORINTHIANS E CAIXA ASSINAM ACORDO PARA CAMPANHA DE QUITAÇÃO DA ARENA

Dentro do projeto dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida com apresentação de comprovante da Caixa e arrecadar de forma direta para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real.

Segundo o balanço financeiro do Corinthians do mês de junho, a dívida bruta do clube em relação ao estádio é de R$ 710 milhões.