"Muito ansioso para voltar a jogar", afirma Rodrygo, que se recupera de lesão

O Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação do atleta. No entanto, a expectativa é de que ele fique entre duas e quatro semanas sem atuar. Durante o período de recuperação estimado, o time espanhol jogará contra Liverpool e Atalanta, pela Liga dos Campeões, além de outras partidas do Campeonato Espanhol.

Atualmente, os merengues também não podem contar com Vinicius Júnior, que se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e deve ficar fora dos gramados por um mês. Éder Militão é outro brasileiro lesionado do elenco, mas passou por cirurgia e só retorna na próxima temporada após romper ligamento cruzado anterior do joelho direito.