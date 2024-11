General Motors fecha acordo com Fórmula 1 e terá equipe no grid em 2026

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN

? Formula 1 (@F1) November 25, 2024

A GM entrará como fornecedora de motores no futuro, em uma data ainda não revelada.

"Creditamos a liderança da General Motors e seus parceiros pelo progresso significativo em sua prontidão para entrar na Fórmula 1. Estamos animados para seguir em frente com o processo de inscrição para a equipe GM/Cadillac entrar no Campeonato em 2026", comentou Greg Maffey, presidente da Liberty Media.

A Fórmula 1 voltará a ter 11 equipes no grid pela primeira vez desde 2014. A temporada de 2026 também apresentará diversas mudanças no regulamento, com a introdução de um novo motor híbrido, além de um novo conceito aerodinâmico, com carros menores e mais leves.