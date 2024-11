Garro revela papo com Cássio e diz que elenco o apoiou a usar a 10 no Corinthians

O atleta, então, conversou com Cássio e Paulinho, dois ídolos do Corinthians. Ambos disseram ao atleta que ele devia assumir a número 10, assim como Romero. O jogador, ainda, disse que é motivo de orgulho.

"Para mim foi uma decisão muito grande. Sempre joguei com a 16, tive muitos bons momentos com ela. A 16 era um número que me dava energia positiva, acredito muito nessas coisas. Quando Fabinho me falou sobre a possibilidade [de usar a 10], era algo que eu esperava. Me lembro desse momento, falei com o Cássio, que é ídolo máximo do Corinthians. Disse a ele: 'Gigante, tenho que tomar essa decisão e gostaria de falar com uma pessoa como você, que conhece o clube, que já viu muitos passarem por aqui. Não quero faltar com respeito a nenhuma de vocês'. E ele, com muito respeito, me disse para agarrar essa camisa, que eu estava fazendo as coisas bem. Me disse palavras bonitas que eu precisava ouvir. Também falei com Paulinho. Tenho que respeitar a história que outros fizeram pelo clube, não posso chegar de um dia para outro e usar uma camisa tão pesada. Agradeço a eles, por me ajudarem nesse momento. Romero também foi uma pessoa que me disse que o número era para mim", disse em entrevista à ESPN.

"Não quis estar acima dos meus companheiros, sentia que precisava de um apoio, uma mensagem dos meus companheiros. E eu tive. Não me sinto mais, não me sinto melhor por usar o número 10, e não me sentia menos por ter a 16. Me orgulha que, depois de todas as coisas que eu vivi, hoje posso ser o número 10 do Corinthians e posso representá-la", acrescentou.

Mesmo com pouco tempo de casa, Rodrigo Garro construiu rápida identificação com a torcida do Corinthians e soma números expressivos em 2024. São 12 gols marcados e 13 assistências em 59 jogos disputados, sendo 53 como titular da equipe.

As boas atuações do argentino ajudaram o Timão a se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e sonhar com a vaga na Pré-Libertadores de 2025. A equipe de Ramón Díaz ocupa o nono lugar da tabela, com 47 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Criciúma, em duelo agendado para sábado (30), às 19h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 36ª rodada da Série A. O time do Parque São Jorge luta pela vaga no G7, que ainda pode virar G8 se o Botafogo ganhar o título da Libertadores.