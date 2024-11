Fortaleza x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Melhor mandante da competição, o Fortaleza já somou 43 pontos em casa e possui 84% de aproveitamento. Já o Mais Querido é o terceiro melhor visitante, com 28 pontos somados longe de casa e 55% de aproveitamento.

As duas equipes ainda possuem chances matemáticas de alcançar o título brasileiro. A situação dos cearenses é melhor, e uma vitória em casa colocaria o Fortaleza a apenas três pontos de distância dos líderes Palmeiras e Botafogo. Os números das duas equipes e a necessidade de buscar a vitória são promessas de grande jogo na capital cearense.

Em alta na reta final da temporada, desde que o técnico Filipe Luis assumiu o comando, o Flamengo contará com reforços para a partida. Varela, Léo Ortiz, Gerson e Plata retornam após servirem as seleções nas Eliminatórias. Já David Luiz, De La Cruz e Carlinhos foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição. Por fim, Gabigol está de volta após cumprir o afastamento determinado pela diretoria por atos de indisciplina.

Titulares na vitória sobre o Cuiabá na semana passada, Fabrício Bruno e Evertton Araújo terão de cumprir suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo.

Frustrado com o empate sofrido no final do jogo contra o Fluminense, na última sexta-feira, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve ter apenas um desfalque para escalar a equipe: o volante Pedro Augusto, que segue em tratamento de lesão.

FICHA TÉCNICA