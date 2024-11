Estreante no Santos, Zago não deve permanecer no profissional em 2025: "Eu sou do sub-20"

O Santos contou com um novo técnico neste domingo, na derrota de 2 a 1 para o Sport, pela 38ª rodada da Série B. O interino Leandro Zago, técnico do sub-20 do Peixe, assumiu o comando após a demissão de Fábio Carille.

No entanto, Zago acredita que não deve permanecer à frente do time praiano na próxima temporada. O treinador afirmou que está focado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada em janeiro de 2025, e que pertence ao sub-20 do Santos.