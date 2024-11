Corinthians ganha folga após sexta vitória seguida e marca reapresentação para terça

O Corinthians vive grande fase e vem de seis vitórias consecutivas na Série A, feito que não se repetia desde o ano em que o clube foi campeão nacional pela última vez, em 2017.

Com a sequência positiva, o time do Parque São Jorge escapou da zona de rebaixamento e passou a sonhar com vaga na Pré-Libertadores de 2025.

No momento, a equipe está na nono lugar da tabela, com 47 pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, sétimo colocado. O Brasileirão, atualmente, prevê G7, mas pode virar G8 caso o Botafogo seja campeão da Libertadores neste ano.