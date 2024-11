Com festa da torcida, Flamengo desembarca no Ceará para duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Com festa de seus torcedores, a delegação do Flamengo desembarcou na noite desta segunda-feira no estado do Ceará, para confronto direto diante do Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Castelão.

O Flamengo chega ao estado nordestino com o objetivo de emendar a segunda vitória seguida e aumentar a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, que atualmente é de cinco jogos (três triunfos e dois empates).