Vasco demite técnico Rafael Paiva após quarta derrota consecutiva no Brasileiro

Sob o comando de Paiva, o Vasco completou 34 jogos, sendo 14 vitórias, dez empates e dez derrotas. No período, a equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Atlético-MG. No Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino figura 12ª posição, com 43 pontos.

Porém, a má fase da equipe é clara. São quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro que afastaram o Vasco da Gama de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Além de perder para o Corinthians, o Cruzmaltino foi derrotado por Botafogo, Fortaleza e Internacional.

Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Vasco da Gama recebe o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário.