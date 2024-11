Stephanie Macieira brilha e vence GP Roberto Marinho nos 86 anos da Sociedade Hípica

Neste domingo, o GP Troféu Roberto Marinho, com obstáculos de 1,45m a 1,50m, marcou o 86º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. A prova contou com 45 conjuntos, dos quais 12 se classificaram para a segunda volta: oito com percursos sem faltas e quatro com uma falta. O título ficou com a amazona da casa, Stephanie Macieira, que montou Kan Kan du For, uma égua Brasileira de Hipismo de 13 anos. Com duas voltas sem faltas, ela registrou o melhor tempo, 45s39, garantindo a vitória.

O percurso, projetado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge, tinha R$ 150 mil em premiação.

Em 36 anos, ou seja de 1988 a 2024, foram seis as amazonas campeãs e a última vez foi em 2013 com a jovem amazona Giulia Scampini, então com 16 anos.