Sport vence o Santos com dois de Lucas Lima e garante volta à elite do Brasileiro

Aos 42, Sandry derrubou Domínguez na entrada da área do Santos. Na cobrança, Lucas Lima bateu em cima de seu próprio companheiro, e a bola sobrou para Dalbert, que fuzilou de pé esquerdo para fora com perigo.

Logo depois, aos 46, o árbitro assinalou pênalti a favor do Sport. Como na jogada anterior, Sandry acertou e derrubou Domínguez dentro da área. Lucas Lima se encarregou da cobrança, bateu rasteiro no meio e marcou o primeiro gol dos donos da casa. Lei do ex na Ilha do Retiro.

2º tempo

O técnico Leandro Zago promoveu duas substituições no intervalo. Miguelito deu lugar a Laquintana, enquanto JP Chermont entrou na vaga de Hayner. Do lado do Sport, Pepa manteve o mesmo time do primeiro tempo.

O jogo ficou mais aberto no início da segunda etapa. Aos 7, Otero arriscou de muito longe, mas Caíque França defendeu com tranquilidade. Aos 9, foi a vez do Sport. Dalbert se antecipou a Laquintana, invadiu a área e bateu forte para boa defesa de Brazão.

O Sport seguiu no ataque tentando ampliar o placar. Aos 14, Fabinho aproveitou rebote na área e finalizou por cima do gol do Peixe. Quatro minuto depois, saiu o segundo gol. Lenny Lobato ganhou de Chermont na esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para Lucas Lima. O meia bateu de primeira no cantinho de Brazão e ampliou o marcador para os donos da casa. Foi o terceiro tento do jogador na Série B.