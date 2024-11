Salah decide, Liverpool vence e abre oito pontos na liderança do Inglês

Aos 29, finalmente saiu o gol do Liverpool. Após uma falha coletiva da defesa do Southampton, Szoboszlai finalizou no ângulo de McCarthy, que dessa vez não teve chances.

O Southampton respondeu aos 32, em um chute forte de Downes, defendido pelo goleiro Kelleher.

Aos 40, após grande jogada individual de Dibling, Robertson cometeu um pênalti. O atacante Armstrong foi para a cobrança, defendida por Kelleher. Porém, no rebote, o jogador não desperdiçou e igualou o placar.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com a virada do Southampton. Aos 10 minutos, Adam Armstrong recebeu em profundidade e esperou a passagem de Matheus Fernandes, que chutou rasteiro no canto direito de Kelleher para ampliar.

Rapidamente o Liverpool se organizou e empatou o duelo. Mohamed Salah recebeu grande lançamento e antecipou a saída do goleiro McCarthy para igualar tudo.