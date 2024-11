Rodada da NBA: Nikola Jokic domina e Nuggets derrotam os Lakers

O pivô sérvio fez um duplo-duplo, marcando 34 pontos e pegando 13 rebotes. Do lado dos Lakers, Austin Reaves e LeBron James foram os dois maiores cestinhas, com 19 e 18 pontos, respectivamente.

Com o resultado, Denver chegou em sua nona vitória na temporada, acumulando outras seis derrotas até aqui. O Los Angeles possui dez triunfos e seis partidas perdidas.

Os Nuggets voltam às quadras na noite desta segunda, contra o New York Knicks, às 23h (de Brasília). Por sua vez, os Lakers só entrarão em ação novamente na quarta-feira, quando irão encarar o Phoenix Suns, às 00h.

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Mesmo marcando 50 pontos, o armador LaMelo Ball não conseguiu evitar a derrota do Charlotte Hornets. A franquia da Carolina do Norte foi superada por 125 a 119 pelo Milwaukee Bucks, do astro Giannis Antetokounmpo.