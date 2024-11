Real Madrid vence Leganés e segue caça ao líder Barcelona no Espanhol

O jogo

O Real Madrid abriu o placar no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Bellingham efetuou o desarme na entrada da área adversária, Vinícius Júnior ficou com a bola, passando por dois zagueiros e dando passe açucarado para Mbappé completar de primeira para o fundo das redes.

O time comandado por Carlo Ancelotti ampliou aos 20 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta ensaiada, Valverde bateu da entrada da área, rasteiro, no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.

Quem ficou encarregado de "fechar a conta" neste domingo foi Jude Bellingham. O meio-campista do Real Madrid marcou o terceiro gol aos 40 minutos do segundo tempo, esbanjando oportunismo. Após cobrança de escanteio, Brahim Díaz finalizou da entrada da área, contou com o desvio da defesa do Leganés e viu a bola carimbar o travessão. No rebote, porém, o camisa 5 estava bem posicionado para completar para o fundo das redes de cabeça e garantir a confortável vitória no Espanhol.