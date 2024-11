Planejamento do São Paulo para 2025 passa por mais minutos a William Gomes; entenda

William Gomes deverá ter mais minutos em campo na próxima temporada. Pelo menos é isso que o São Paulo planeja para 2025 depois de uma primeira temporada em que o jovem não teve tantas oportunidades, o que foi motivo de críticas de parte da torcida tricolor, ansiosa para vê-lo em campo.

Aos 18 anos, William Gomes disputou 13 jogos pelo São Paulo neste ano, cinco deles como titular, e marcou dois gols. Aos poucos o garoto vai adquirindo mais experiência para, quando acionado, corresponder às altas expectativas.

"Sem dúvidas que ele vai ter mais espaço em 2025. Se ele seguir trabalhando, já falei com ele. Os dois laterais do Inter, Bernabei e Aguirre, debutaram comigo muito jovens. O Marchesin, goleiro do Grêmio, mesma coisa. Gosto de dar oportunidade aos jovens, mas o São Paulo é uma camisa muito pesada. Estou convencido de que ele pode agregar muito no próximo ano, deu seu primeiro passo, agora vem o mais difícil", afirmou o técnico Luis Zubeldía.